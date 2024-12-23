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سعر Hummingbot (HBOT) المباشر لليوم هو USD 0.00179601 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 993.67K . يتم تحديث سعر HBOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hummingbot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 870.53 - تغيير سعر Hummingbot خلال اليوم هو -7.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 553.27M

أداء سعر Hummingbot (HBOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hummingbot مقابل USD هو $ -0.000154640556816757 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hummingbot مقابل USD هو $ -0.0004454295 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hummingbot مقابل USD هو $ -0.0003600256 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hummingbot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000154640556816757 -7.92% 30 يوم $ -0.0004454295 -24.80% 60 يوم $ -0.0003600256 -20.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hummingbot (HBOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hummingbot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00179112$ 0.00179112 $ 0.00179112 24 ساعة مرتفع $ 0.00197594$ 0.00197594 $ 0.00197594 عالية طوال الوقت $ 0.32656$ 0.32656 $ 0.32656 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -7.92% تغير السعر (7 أيام) -26.01%

معلومات سوق Hummingbot (HBOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: