سعر Hummingbot (HBOT)
سعر Hummingbot (HBOT) المباشر لليوم هو USD 0.00179601. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 993.67K. يتم تحديث سعر HBOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hummingbot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 870.53
- تغيير سعر Hummingbot خلال اليوم هو -7.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 553.27M
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خلال اليوم، كان سعر Hummingbot مقابل USD هو $ -0.000154640556816757 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hummingbot مقابل USD هو $ -0.0004454295 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hummingbot مقابل USD هو $ -0.0003600256 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hummingbot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000154640556816757
|-7.92%
|30 يوم
|$ -0.0004454295
|-24.80%
|60 يوم
|$ -0.0003600256
|-20.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hummingbot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-7.92%
-26.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license.
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