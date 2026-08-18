سعر Homebrew Robotics اليوم

السعر المباشر لمشروع Homebrew Robotics (BREW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BREW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BREW.

يحتل Homebrew Robotics حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 714,385، مع عرض متداول قدره 837.15M BREW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BREW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00795107، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BREW بمقدار -1.14% خلال الساعة الماضية و+47.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 943.41.

معلومات سوق Homebrew Robotics (BREW)

القيمة السوقية $ 714.39K$ 714.39K $ 714.39K الحجم (24 ساعة) $ 943.41$ 943.41 $ 943.41 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 714.39K$ 714.39K $ 714.39K إمداد دورة التداول 837.15M 837.15M 837.15M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Homebrew Robotics هي $ 714.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 943.41. العرض المتداول لـ BREW يبلغ 837.15M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 714.39K.