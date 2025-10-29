معلومات سعر Holy Coin (HOLY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01553962$ 0.01553962 $ 0.01553962 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.58% تغير السعر (1يوم) -4.57% تغير السعر (7 أيام) -22.27% تغير السعر (7 أيام) -22.27%

سعر Holy Coin (HOLY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HOLY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHOLY على الإطلاق هو $ 0.01553962، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HOLY -1.58% على مدار الساعة الماضية، -4.57% على مدار 24 ساعة، و -22.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Holy Coin (HOLY)

القيمة السوقية $ 818.75K$ 818.75K $ 818.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 818.75K$ 818.75K $ 818.75K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,959,419.533402 999,959,419.533402 999,959,419.533402

القيمة السوقية الحالية لـ Holy Coin هي $ 818.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOLY يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999959419.533402. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 818.75K.