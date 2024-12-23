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سعر higher (HIGHER) المباشر لليوم هو USD 0.01574922 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.69M . يتم تحديث سعر HIGHER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق higher الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.90K - تغيير سعر higher خلال اليوم هو -5.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر higher (HIGHER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر higher مقابل USD هو $ -0.0008531395901513 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر higher مقابل USD هو $ -0.0081862713 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر higher مقابل USD هو $ -0.0023474243 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر higher مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0008531395901513 -5.13% 30 يوم $ -0.0081862713 -51.97% 60 يوم $ -0.0023474243 -14.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر higher (HIGHER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر higher: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01557055$ 0.01557055 $ 0.01557055 24 ساعة مرتفع $ 0.01751506$ 0.01751506 $ 0.01751506 عالية طوال الوقت $ 0.114177$ 0.114177 $ 0.114177 تغير السعر (1 ساعة) +0.68% تغير السعر (1يوم) -5.13% تغير السعر (7 أيام) -47.09%

معلومات سوق higher (HIGHER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: