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سعر Hestia (HESTIA) المباشر لليوم هو USD 0.980535 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 855.11K . يتم تحديث سعر HESTIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hestia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.96K - تغيير سعر Hestia خلال اليوم هو -0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 890.59K

أداء سعر Hestia (HESTIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hestia مقابل USD هو $ -0.0039962914184162 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hestia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hestia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hestia مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0039962914184162 -0.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hestia (HESTIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hestia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.93068$ 0.93068 $ 0.93068 24 ساعة مرتفع $ 0.997831$ 0.997831 $ 0.997831 عالية طوال الوقت $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 تغير السعر (1 ساعة) +4.01% تغير السعر (1يوم) -0.40% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Hestia (HESTIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: