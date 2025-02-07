سعر Hestia (HESTIA)
سعر Hestia (HESTIA) المباشر لليوم هو USD 0.980535. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 855.11K. يتم تحديث سعر HESTIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hestia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.96K
- تغيير سعر Hestia خلال اليوم هو -0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 890.59K
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خلال اليوم، كان سعر Hestia مقابل USD هو $ -0.0039962914184162 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hestia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hestia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hestia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0039962914184162
|-0.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hestia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.01%
-0.40%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support.
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