سعر Helder (HELDER)
سعر Helder (HELDER) المباشر لليوم هو USD 0.077823. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.67M. يتم تحديث سعر HELDER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Helder الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Helder خلال اليوم هو +1.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 496.89M
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خلال اليوم، كان سعر Helder مقابل USD هو $ +0.00129573 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Helder مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Helder مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Helder مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00129573
|+1.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Helder: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.69%
+6.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi.
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