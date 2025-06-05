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سعر Helder (HELDER) المباشر لليوم هو USD 0.077823 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.67M . يتم تحديث سعر HELDER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Helder الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Helder خلال اليوم هو +1.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 496.89M

أداء سعر Helder (HELDER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Helder مقابل USD هو $ +0.00129573 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Helder مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Helder مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Helder مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00129573 +1.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Helder (HELDER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Helder: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.076365$ 0.076365 $ 0.076365 24 ساعة مرتفع $ 0.077828$ 0.077828 $ 0.077828 عالية طوال الوقت $ 0.090746$ 0.090746 $ 0.090746 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.69% تغير السعر (7 أيام) +6.00%

معلومات سوق Helder (HELDER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: