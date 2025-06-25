سعر HEIR (HEIR)
سعر HEIR (HEIR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.53K. يتم تحديث سعر HEIR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HEIR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر HEIR خلال اليوم هو +4.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر HEIR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HEIR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HEIR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HEIR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.14%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HEIR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.28%
+4.14%
-5.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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