سعر Harambe AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Harambe AI (HARAMBEAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HARAMBEAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HARAMBEAI.

يحتل Harambe AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 181,484، مع عرض متداول قدره 401.58M HARAMBEAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HARAMBEAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.17، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HARAMBEAI بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و-5.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 249.00.

معلومات سوق Harambe AI (HARAMBEAI)

القيمة السوقية $ 181.48K$ 181.48K $ 181.48K الحجم (24 ساعة) $ 249.00$ 249.00 $ 249.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 311.83K$ 311.83K $ 311.83K إمداد دورة التداول 401.58M 401.58M 401.58M إجمالي العرض 585,983,800.0 585,983,800.0 585,983,800.0

القيمة السوقية الحالية لـ Harambe AI هي $ 181.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 249.00. العرض المتداول لـ HARAMBEAI يبلغ 401.58M، مع إجمالي عرض 585983800.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 311.83K.