سعر Hachiko Sol (HACHI)
سعر Hachiko Sol (HACHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 136.57K. يتم تحديث سعر HACHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hachiko Sol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.91K
- تغيير سعر Hachiko Sol خلال اليوم هو -1.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Hachiko Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hachiko Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hachiko Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hachiko Sol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.95%
|30 يوم
|$ 0
|-70.17%
|60 يوم
|$ 0
|-95.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hachiko Sol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-1.95%
-35.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Celebrating the world's most loyal dog in crypto Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide. The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project.
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