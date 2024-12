ما هو Hachiko Sol ( HACHI )

Celebrating the world's most loyal dog in crypto Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide. The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project.

المصدر Hachiko Sol (HACHI) الموقع الرسمي