احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HACHI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HACHI.

سعر Hachiko Sol (HACHI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 136.57K . يتم تحديث سعر HACHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hachiko Sol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.91K - تغيير سعر Hachiko Sol خلال اليوم هو -1.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Hachiko Sol (HACHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hachiko Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hachiko Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hachiko Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hachiko Sol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.95% 30 يوم $ 0 -70.17% 60 يوم $ 0 -95.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hachiko Sol (HACHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hachiko Sol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00424685$ 0.00424685 $ 0.00424685 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -1.95% تغير السعر (7 أيام) -35.50%

معلومات سوق Hachiko Sol (HACHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: