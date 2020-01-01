توكنوميكس Hachiko Sol (HACHI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hachiko Sol (HACHI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hachiko Sol (HACHI) Celebrating the world's most loyal dog in crypto Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide. The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project. الموقع الرسمي: https://www.hachiko-token.com اشتر HACHI الآن!

توكنوميكس Hachiko Sol (HACHI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hachiko Sol (HACHI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 63.85K $ 63.85K $ 63.85K إجمالي العرض: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M العرض المتداول: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 63.85K $ 63.85K $ 63.85K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00424685 $ 0.00424685 $ 0.00424685 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Hachiko Sol (HACHI)

توكنوميكس Hachiko Sol (HACHI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hachiko Sol (HACHI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HACHI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HACHI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HACHI، استكشف السعر المباشر لتوكن HACHI!

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