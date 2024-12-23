سعر Gyoza (GYOZA)
سعر Gyoza (GYOZA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 944.45K. يتم تحديث سعر GYOZA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gyoza الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18K
- تغيير سعر Gyoza خلال اليوم هو +4.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 986.86M
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خلال اليوم، كان سعر Gyoza مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gyoza مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gyoza مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gyoza مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.35%
|30 يوم
|$ 0
|-22.98%
|60 يوم
|$ 0
|-7.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gyoza: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
+4.35%
-8.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions.
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