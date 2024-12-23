احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GYEN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GYEN.

سعر GYEN (GYEN) المباشر لليوم هو USD 0.00613375 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.49M . يتم تحديث سعر GYEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GYEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.31K - تغيير سعر GYEN خلال اليوم هو +0.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.55B

أداء سعر GYEN (GYEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GYEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GYEN مقابل USD هو $ -0.0002599458 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GYEN مقابل USD هو $ -0.0001224707 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GYEN مقابل USD هو $ -0.000548884122754178 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.68% 30 يوم $ -0.0002599458 -4.23% 60 يوم $ -0.0001224707 -1.99% 90 يوم $ -0.000548884122754178 -8.21%

تحليل سعر GYEN (GYEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GYEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00605357$ 0.00605357 $ 0.00605357 24 ساعة مرتفع $ 0.00615331$ 0.00615331 $ 0.00615331 عالية طوال الوقت $ 0.060753$ 0.060753 $ 0.060753 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.68% تغير السعر (7 أيام) -0.76%

معلومات سوق GYEN (GYEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: