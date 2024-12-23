سعر GYEN (GYEN)
سعر GYEN (GYEN) المباشر لليوم هو USD 0.00613375. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.49M. يتم تحديث سعر GYEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GYEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.31K
- تغيير سعر GYEN خلال اليوم هو +0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.55B
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خلال اليوم، كان سعر GYEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GYEN مقابل USD هو $ -0.0002599458 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GYEN مقابل USD هو $ -0.0001224707 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GYEN مقابل USD هو $ -0.000548884122754178 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.68%
|30 يوم
|$ -0.0002599458
|-4.23%
|60 يوم
|$ -0.0001224707
|-1.99%
|90 يوم
|$ -0.000548884122754178
|-8.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GYEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.68%
-0.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first regulated Japanese YEN stablecoin issued by GMO-Z.com Trust Company, Inc.
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