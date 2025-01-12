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سعر GroveCoin (GRV) المباشر لليوم هو USD 0.02348585 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.70M . يتم تحديث سعر GRV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GroveCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.52K - تغيير سعر GroveCoin خلال اليوم هو +140.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 74.45M

أداء سعر GroveCoin (GRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GroveCoin مقابل USD هو $ +0.01372364 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GroveCoin مقابل USD هو $ +0.0294856861 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GroveCoin مقابل USD هو $ +0.0333007229 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GroveCoin مقابل USD هو $ +0.01109506725457848 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01372364 +140.58% 30 يوم $ +0.0294856861 +125.55% 60 يوم $ +0.0333007229 +141.79% 90 يوم $ +0.01109506725457848 +89.54%

تحليل سعر GroveCoin (GRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GroveCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00976035$ 0.00976035 $ 0.00976035 24 ساعة مرتفع $ 0.03008664$ 0.03008664 $ 0.03008664 عالية طوال الوقت $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 تغير السعر (1 ساعة) +6.31% تغير السعر (1يوم) +140.58% تغير السعر (7 أيام) +132.80%

معلومات سوق GroveCoin (GRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: