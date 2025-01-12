سعر GroveCoin (GRV)
سعر GroveCoin (GRV) المباشر لليوم هو USD 0.02348585. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.70M. يتم تحديث سعر GRV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GroveCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.52K
- تغيير سعر GroveCoin خلال اليوم هو +140.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 74.45M
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خلال اليوم، كان سعر GroveCoin مقابل USD هو $ +0.01372364 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GroveCoin مقابل USD هو $ +0.0294856861 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GroveCoin مقابل USD هو $ +0.0333007229 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GroveCoin مقابل USD هو $ +0.01109506725457848 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01372364
|+140.58%
|30 يوم
|$ +0.0294856861
|+125.55%
|60 يوم
|$ +0.0333007229
|+141.79%
|90 يوم
|$ +0.01109506725457848
|+89.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GroveCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.31%
+140.58%
+132.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our Mission is to Create wealth, for all Grovers, by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating nature for years of abuse, Grove will create a healthier, wealthier future for all.
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|1 GRV إلى AUD
A$0.038047077
|1 GRV إلى GBP
￡0.0190235385
|1 GRV إلى EUR
€0.0227812745
|1 GRV إلى USD
$0.02348585
|1 GRV إلى MYR
RM0.1054514665
|1 GRV إلى TRY
₺0.83139909
|1 GRV إلى JPY
¥3.7030139695
|1 GRV إلى RUB
₽2.3868669355
|1 GRV إلى INR
₹2.0237756945
|1 GRV إلى IDR
Rp385.013872824
|1 GRV إلى PHP
₱1.38566515
|1 GRV إلى EGP
￡E.1.186035425
|1 GRV إلى BRL
R$0.143733402
|1 GRV إلى CAD
C$0.033819624
|1 GRV إلى BDT
৳2.8777212005
|1 GRV إلى NGN
₦36.5822645355
|1 GRV إلى UAH
₴0.9974440495
|1 GRV إلى VES
Bs1.24475005
|1 GRV إلى PKR
Rs6.569461962
|1 GRV إلى KZT
₸12.452667387
|1 GRV إلى THB
฿0.814489278
|1 GRV إلى TWD
NT$0.7776164935
|1 GRV إلى CHF
Fr0.0213721235
|1 GRV إلى HKD
HK$0.182719913
|1 GRV إلى MAD
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