سعر Gridcoin (GRC)
سعر Gridcoin (GRC) المباشر لليوم هو USD 0.00484581. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.32M. يتم تحديث سعر GRC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gridcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.68
- تغيير سعر Gridcoin خلال اليوم هو -1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 479.14M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GRC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GRC.
خلال اليوم، كان سعر Gridcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gridcoin مقابل USD هو $ -0.0008824132 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gridcoin مقابل USD هو $ +0.0020636676 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gridcoin مقابل USD هو $ +0.0018467008366237254 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.96%
|30 يوم
|$ -0.0008824132
|-18.20%
|60 يوم
|$ +0.0020636676
|+42.59%
|90 يوم
|$ +0.0018467008366237254
|+61.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gridcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
-1.96%
-20.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GRC إلى AUD
A$0.0077048379
|1 GRC إلى GBP
￡0.0038281899
|1 GRC إلى EUR
€0.0046035195
|1 GRC إلى USD
$0.00484581
|1 GRC إلى MYR
RM0.021806145
|1 GRC إلى TRY
₺0.1705240539
|1 GRC إلى JPY
¥0.7580785164
|1 GRC إلى RUB
₽0.4988276814
|1 GRC إلى INR
₹0.4116031014
|1 GRC إلى IDR
Rp78.1582148643
|1 GRC إلى PHP
₱0.2850790023
|1 GRC إلى EGP
￡E.0.2465548128
|1 GRC إلى BRL
R$0.0294625248
|1 GRC إلى CAD
C$0.0069295083
|1 GRC إلى BDT
৳0.5766998481
|1 GRC إلى NGN
₦7.4896354779
|1 GRC إلى UAH
₴0.2024094837
|1 GRC إلى VES
Bs0.24713631
|1 GRC إلى PKR
Rs1.3434039063
|1 GRC إلى KZT
₸2.5344070881
|1 GRC إلى THB
฿0.1652905791
|1 GRC إلى TWD
NT$0.1581187803
|1 GRC إلى CHF
Fr0.0043127709
|1 GRC إلى HKD
HK$0.0376519437
|1 GRC إلى MAD
.د.م0.0485550162