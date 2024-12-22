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سعر Gridcoin (GRC) المباشر لليوم هو USD 0.00484581 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.32M . يتم تحديث سعر GRC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gridcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.68 - تغيير سعر Gridcoin خلال اليوم هو -1.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 479.14M

أداء سعر Gridcoin (GRC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gridcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gridcoin مقابل USD هو $ -0.0008824132 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gridcoin مقابل USD هو $ +0.0020636676 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gridcoin مقابل USD هو $ +0.0018467008366237254 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.96% 30 يوم $ -0.0008824132 -18.20% 60 يوم $ +0.0020636676 +42.59% 90 يوم $ +0.0018467008366237254 +61.57%

تحليل سعر Gridcoin (GRC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gridcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00483022$ 0.00483022 $ 0.00483022 24 ساعة مرتفع $ 0.00680347$ 0.00680347 $ 0.00680347 عالية طوال الوقت $ 0.214228$ 0.214228 $ 0.214228 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) -1.96% تغير السعر (7 أيام) -20.71%

معلومات سوق Gridcoin (GRC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: