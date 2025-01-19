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سعر Graphite Protocol (GP) المباشر لليوم هو USD 0.134036 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Graphite Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.19K - تغيير سعر Graphite Protocol خلال اليوم هو +24.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Graphite Protocol (GP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Graphite Protocol مقابل USD هو $ +0.02648664 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Graphite Protocol مقابل USD هو $ +0.1346893182 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Graphite Protocol مقابل USD هو $ +0.0949280079 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Graphite Protocol مقابل USD هو $ +0.06262604454368882 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02648664 +24.63% 30 يوم $ +0.1346893182 +100.49% 60 يوم $ +0.0949280079 +70.82% 90 يوم $ +0.06262604454368882 +87.70%

تحليل سعر Graphite Protocol (GP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Graphite Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.106315$ 0.106315 $ 0.106315 24 ساعة مرتفع $ 0.134468$ 0.134468 $ 0.134468 عالية طوال الوقت $ 6.01$ 6.01 $ 6.01 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) +24.63% تغير السعر (7 أيام) +7.75%

معلومات سوق Graphite Protocol (GP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: