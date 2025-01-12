سعر gooch coin (GOOCH COIN)
سعر gooch coin (GOOCH COIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 246.22K. يتم تحديث سعر GOOCH COIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق gooch coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.33K
- تغيير سعر gooch coin خلال اليوم هو +4.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر gooch coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر gooch coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر gooch coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر gooch coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.87%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر gooch coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
+4.87%
-34.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!”
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