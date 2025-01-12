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سعر gooch coin (GOOCH COIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 246.22K . يتم تحديث سعر GOOCH COIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق gooch coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.33K - تغيير سعر gooch coin خلال اليوم هو +4.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر gooch coin (GOOCH COIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر gooch coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر gooch coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر gooch coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر gooch coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.87% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر gooch coin (GOOCH COIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر gooch coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00318822$ 0.00318822 $ 0.00318822 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) +4.87% تغير السعر (7 أيام) -34.26%

معلومات سوق gooch coin (GOOCH COIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: