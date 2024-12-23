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سعر GNME MINING GAME (GNME) المباشر لليوم هو USD 0.02245049 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.50K . يتم تحديث سعر GNME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GNME MINING GAME الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 193.71 - تغيير سعر GNME MINING GAME خلال اليوم هو +1.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.00M

أداء سعر GNME MINING GAME (GNME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GNME MINING GAME مقابل USD هو $ +0.00040807 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GNME MINING GAME مقابل USD هو $ -0.0111180663 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GNME MINING GAME مقابل USD هو $ -0.0164106481 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GNME MINING GAME مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00040807 +1.85% 30 يوم $ -0.0111180663 -49.52% 60 يوم $ -0.0164106481 -73.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GNME MINING GAME (GNME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GNME MINING GAME: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02161422$ 0.02161422 $ 0.02161422 24 ساعة مرتفع $ 0.02305592$ 0.02305592 $ 0.02305592 عالية طوال الوقت $ 0.509717$ 0.509717 $ 0.509717 تغير السعر (1 ساعة) +2.51% تغير السعر (1يوم) +1.85% تغير السعر (7 أيام) -15.30%

معلومات سوق GNME MINING GAME (GNME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: