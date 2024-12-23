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سعر Glitch Protocol (GLCH) المباشر لليوم هو USD 0.00582732 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 408.68K . يتم تحديث سعر GLCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Glitch Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.13 - تغيير سعر Glitch Protocol خلال اليوم هو +2.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.14M

أداء سعر Glitch Protocol (GLCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Glitch Protocol مقابل USD هو $ +0.00014561 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Glitch Protocol مقابل USD هو $ -0.0008712402 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Glitch Protocol مقابل USD هو $ +0.0009179596 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Glitch Protocol مقابل USD هو $ +0.001124972097929299 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014561 +2.56% 30 يوم $ -0.0008712402 -14.95% 60 يوم $ +0.0009179596 +15.75% 90 يوم $ +0.001124972097929299 +23.92%

تحليل سعر Glitch Protocol (GLCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Glitch Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00550034$ 0.00550034 $ 0.00550034 24 ساعة مرتفع $ 0.00584154$ 0.00584154 $ 0.00584154 عالية طوال الوقت $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 تغير السعر (1 ساعة) +0.67% تغير السعر (1يوم) +2.56% تغير السعر (7 أيام) -23.88%

معلومات سوق Glitch Protocol (GLCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: