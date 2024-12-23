سعر Glitch Protocol (GLCH)
سعر Glitch Protocol (GLCH) المباشر لليوم هو USD 0.00582732. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 408.68K. يتم تحديث سعر GLCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Glitch Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.13
- تغيير سعر Glitch Protocol خلال اليوم هو +2.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 70.14M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GLCH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GLCH.
خلال اليوم، كان سعر Glitch Protocol مقابل USD هو $ +0.00014561 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Glitch Protocol مقابل USD هو $ -0.0008712402 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Glitch Protocol مقابل USD هو $ +0.0009179596 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Glitch Protocol مقابل USD هو $ +0.001124972097929299 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00014561
|+2.56%
|30 يوم
|$ -0.0008712402
|-14.95%
|60 يوم
|$ +0.0009179596
|+15.75%
|90 يوم
|$ +0.001124972097929299
|+23.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Glitch Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.67%
+2.56%
-23.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GLCH إلى AUD
A$0.0092654388
|1 GLCH إلى GBP
￡0.0046035828
|1 GLCH إلى EUR
€0.005535954
|1 GLCH إلى USD
$0.00582732
|1 GLCH إلى MYR
RM0.0261063936
|1 GLCH إلى TRY
₺0.2050633908
|1 GLCH إلى JPY
¥0.9112180284
|1 GLCH إلى RUB
₽0.5995729548
|1 GLCH إلى INR
₹0.4952639268
|1 GLCH إلى IDR
Rp93.9890190996
|1 GLCH إلى PHP
₱0.3417140448
|1 GLCH إلى EGP
￡E.0.296319222
|1 GLCH إلى BRL
R$0.0354301056
|1 GLCH إلى CAD
C$0.0083330676
|1 GLCH إلى BDT
৳0.6933928068
|1 GLCH إلى NGN
₦9.0066475188
|1 GLCH إلى UAH
₴0.2433488832
|1 GLCH إلى VES
Bs0.29719332
|1 GLCH إلى PKR
Rs1.6151000112
|1 GLCH إلى KZT
₸3.0477466332
|1 GLCH إلى THB
฿0.1998188028
|1 GLCH إلى TWD
NT$0.1903202712
|1 GLCH إلى CHF
Fr0.0051863148
|1 GLCH إلى HKD
HK$0.0452782764
|1 GLCH إلى MAD
.د.م0.0583897464