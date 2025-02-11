سعر Get AI (GET)
سعر Get AI (GET) المباشر لليوم هو USD 7.05. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Get AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.04K
- تغيير سعر Get AI خلال اليوم هو +4.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Get AI مقابل USD هو $ +0.322292 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Get AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Get AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Get AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.322292
|+4.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Get AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+4.79%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Explore our cutting-edge financial solutions and revolutionize your digital strategy today. Innovation and intelligence for a Safer and more profitable crypto market. Get AI is an algorithm created to profit from the volatility of its own asset. The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. Get AI also offers various utilities that enhance the functionality and usability of web3, such as GetBot. Get AI is designed to be compatible and interoperable with existing systems, providing a seamless and user-friendly experience for users.
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