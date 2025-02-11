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سعر Get AI (GET) المباشر لليوم هو USD 7.05 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Get AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.04K - تغيير سعر Get AI خلال اليوم هو +4.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Get AI (GET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Get AI مقابل USD هو $ +0.322292 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Get AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Get AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Get AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.322292 +4.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Get AI (GET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Get AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.31$ 6.31 $ 6.31 24 ساعة مرتفع $ 7.1$ 7.1 $ 7.1 عالية طوال الوقت $ 7.18$ 7.18 $ 7.18 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +4.79% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Get AI (GET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: