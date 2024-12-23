سعر Galaxia (GXA)
سعر Galaxia (GXA) المباشر لليوم هو USD 0.00237754. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.00M. يتم تحديث سعر GXA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Galaxia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.64K
- تغيير سعر Galaxia خلال اليوم هو -9.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.94B
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خلال اليوم، كان سعر Galaxia مقابل USD هو $ -0.000259973976564891 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Galaxia مقابل USD هو $ +0.0009301495 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Galaxia مقابل USD هو $ +0.0015987415 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Galaxia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000259973976564891
|-9.85%
|30 يوم
|$ +0.0009301495
|+39.12%
|60 يوم
|$ +0.0015987415
|+67.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Galaxia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-9.85%
+50.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience.
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