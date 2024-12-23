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سعر Galaxia (GXA) المباشر لليوم هو USD 0.00237754 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.00M . يتم تحديث سعر GXA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Galaxia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.64K - تغيير سعر Galaxia خلال اليوم هو -9.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.94B

أداء سعر Galaxia (GXA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Galaxia مقابل USD هو $ -0.000259973976564891 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Galaxia مقابل USD هو $ +0.0009301495 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Galaxia مقابل USD هو $ +0.0015987415 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Galaxia مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000259973976564891 -9.85% 30 يوم $ +0.0009301495 +39.12% 60 يوم $ +0.0015987415 +67.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Galaxia (GXA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Galaxia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00215774$ 0.00215774 $ 0.00215774 24 ساعة مرتفع $ 0.00265239$ 0.00265239 $ 0.00265239 عالية طوال الوقت $ 0.02331638$ 0.02331638 $ 0.02331638 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -9.85% تغير السعر (7 أيام) +50.45%

معلومات سوق Galaxia (GXA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: