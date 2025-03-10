سعر Fuku (FUKU)
سعر Fuku (FUKU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 949.43K. يتم تحديث سعر FUKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fuku الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.65K
- تغيير سعر Fuku خلال اليوم هو +1.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Fuku مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fuku مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fuku مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fuku مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.10%
|30 يوم
|$ 0
|-82.12%
|60 يوم
|$ 0
|-90.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fuku: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.34%
+1.10%
-45.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first shibai A.I. agent inu, adopted by the $fuku community. The Fuku project intends to spread to joy of memecoins by providing an environment where blockchain enjoyers feel welcomed and excited by a hard working team. Fuku the dog is always down for a drink or a sniff (the fun kind). To bring Fuku to life even further, a fun-loving party animal (Fuku) has been developed into a an A.I. agent which the community will continue to train. Fuku is navigating this hooman realm with a snarky bark and a tail-wagging attitude.
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