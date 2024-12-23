سعر Frontier (FRONT)
سعر Frontier (FRONT) المباشر لليوم هو USD 0.329377. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.64M. يتم تحديث سعر FRONT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frontier الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.44K
- تغيير سعر Frontier خلال اليوم هو -8.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00M
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خلال اليوم، كان سعر Frontier مقابل USD هو $ -0.0294593413217537 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frontier مقابل USD هو $ -0.0054567887 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frontier مقابل USD هو $ -0.1628435606 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frontier مقابل USD هو $ -0.2369256816067315 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0294593413217537
|-8.20%
|30 يوم
|$ -0.0054567887
|-1.65%
|60 يوم
|$ -0.1628435606
|-49.43%
|90 يوم
|$ -0.2369256816067315
|-41.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frontier: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-8.20%
-42.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Frontier is a chain-agnostic DeFi aggregation layer. With our applications, users can participate in protocol tracking and management, staking, liquidity provision, CDP creation & monitoring, and more.
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