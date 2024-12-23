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سعر Frontier (FRONT) المباشر لليوم هو USD 0.329377 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.64M . يتم تحديث سعر FRONT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frontier الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.44K - تغيير سعر Frontier خلال اليوم هو -8.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00M

أداء سعر Frontier (FRONT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frontier مقابل USD هو $ -0.0294593413217537 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frontier مقابل USD هو $ -0.0054567887 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frontier مقابل USD هو $ -0.1628435606 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frontier مقابل USD هو $ -0.2369256816067315 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0294593413217537 -8.20% 30 يوم $ -0.0054567887 -1.65% 60 يوم $ -0.1628435606 -49.43% 90 يوم $ -0.2369256816067315 -41.83%

تحليل سعر Frontier (FRONT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frontier: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.326034$ 0.326034 $ 0.326034 24 ساعة مرتفع $ 0.360929$ 0.360929 $ 0.360929 عالية طوال الوقت $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) -8.20% تغير السعر (7 أيام) -42.00%

معلومات سوق Frontier (FRONT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: