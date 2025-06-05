سعر FROGO (FROGO)
سعر FROGO (FROGO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 151,72K. يتم تحديث سعر FROGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FROGO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FROGO خلال اليوم هو -45,89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420,69B
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خلال اليوم، كان سعر FROGO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FROGO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FROGO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FROGO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-45,89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FROGO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1,80%
-45,89%
+323,26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FROGO is a memecoin inspired by the character “FROGO” from Matt Furie’s upcoming book CORTEX VORTEX. It is a purely speculative ERC-20 token on the Ethereum blockchain with no intrinsic utility or promise of financial return. The project aims to celebrate meme culture, digital art, and community engagement through humor, storytelling, and internet lore, FROGO is the fourth frog from the creator of PEPE
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|1 FROGO إلى USD
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