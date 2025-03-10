سعر Fourxbt (FXBT)
سعر Fourxbt (FXBT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.93K. يتم تحديث سعر FXBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fourxbt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.41K
- تغيير سعر Fourxbt خلال اليوم هو -8.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Fourxbt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fourxbt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fourxbt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fourxbt مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fourxbt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.71%
-8.98%
-20.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fourxbt is an advanced, fully autonomous AI-driven blockchain analytics tool tailored for the Web3 ecosystem. It combines cutting-edge AI technology with a user-friendly interface to deliver real-time market insights, analytics, and educational content. Operating seamlessly on Twitter (X) and other platforms, the AI Agent ensures users are informed and equipped to navigate the dynamic world of blockchain and crypto. With 24/7 availability and a direct connection to blockchain networks and news sources, the AI Agent provides an unrivaled blend of precision, efficiency, and privacy. It is designed not just as a passive tool but as an interactive digital assistant that enhances user engagement, from monitoring market trends to answering queries about DeFi and NFTs.
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