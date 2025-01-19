سعر Fottie (FOTTIE)
سعر Fottie (FOTTIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FOTTIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fottie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.56K
- تغيير سعر Fottie خلال اليوم هو -19.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FOTTIE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FOTTIE.
خلال اليوم، كان سعر Fottie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fottie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fottie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fottie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.28%
|30 يوم
|$ 0
|-33.13%
|60 يوم
|$ 0
|-34.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fottie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-10.33%
-19.28%
-16.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memecoin for Pepe official girlfriend made by Matt Furie, can be seen in his "BigActive" account and opensea collection "Hedz" named Fottie.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FOTTIE إلى AUD
A$--
|1 FOTTIE إلى GBP
￡--
|1 FOTTIE إلى EUR
€--
|1 FOTTIE إلى USD
$--
|1 FOTTIE إلى MYR
RM--
|1 FOTTIE إلى TRY
₺--
|1 FOTTIE إلى JPY
¥--
|1 FOTTIE إلى RUB
₽--
|1 FOTTIE إلى INR
₹--
|1 FOTTIE إلى IDR
Rp--
|1 FOTTIE إلى PHP
₱--
|1 FOTTIE إلى EGP
￡E.--
|1 FOTTIE إلى BRL
R$--
|1 FOTTIE إلى CAD
C$--
|1 FOTTIE إلى BDT
৳--
|1 FOTTIE إلى NGN
₦--
|1 FOTTIE إلى UAH
₴--
|1 FOTTIE إلى VES
Bs--
|1 FOTTIE إلى PKR
Rs--
|1 FOTTIE إلى KZT
₸--
|1 FOTTIE إلى THB
฿--
|1 FOTTIE إلى TWD
NT$--
|1 FOTTIE إلى CHF
Fr--
|1 FOTTIE إلى HKD
HK$--
|1 FOTTIE إلى MAD
.د.م--