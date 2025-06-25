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سعر ForTube (FOR) المباشر لليوم هو USD 0.00078132 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 440.95K . يتم تحديث سعر FOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ForTube الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ForTube خلال اليوم هو -0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 563.72M

أداء سعر ForTube (FOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ForTube مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ForTube مقابل USD هو $ -0.0002084099 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ForTube مقابل USD هو $ -0.0002392161 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ForTube مقابل USD هو $ -0.0004394369143163502 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.46% 30 يوم $ -0.0002084099 -26.67% 60 يوم $ -0.0002392161 -30.61% 90 يوم $ -0.0004394369143163502 -35.99%

تحليل سعر ForTube (FOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ForTube: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00075369$ 0.00075369 $ 0.00075369 24 ساعة مرتفع $ 0.00092595$ 0.00092595 $ 0.00092595 عالية طوال الوقت $ 0.167203$ 0.167203 $ 0.167203 تغير السعر (1 ساعة) +2.44% تغير السعر (1يوم) -0.46% تغير السعر (7 أيام) -13.26%

معلومات سوق ForTube (FOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: