سعر ForTube (FOR)
سعر ForTube (FOR) المباشر لليوم هو USD 0.00078132. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 440.95K. يتم تحديث سعر FOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ForTube الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ForTube خلال اليوم هو -0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 563.72M
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خلال اليوم، كان سعر ForTube مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ForTube مقابل USD هو $ -0.0002084099 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ForTube مقابل USD هو $ -0.0002392161 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ForTube مقابل USD هو $ -0.0004394369143163502 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.46%
|30 يوم
|$ -0.0002084099
|-26.67%
|60 يوم
|$ -0.0002392161
|-30.61%
|90 يوم
|$ -0.0004394369143163502
|-35.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ForTube: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.44%
-0.46%
-13.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally.
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