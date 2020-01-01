توكنوميكس ForTube (FOR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ForTube (FOR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ForTube (FOR) ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally. الموقع الرسمي: https://for.tube/home اشتر FOR الآن!

توكنوميكس ForTube (FOR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ForTube (FOR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 509.62K $ 509.62K $ 509.62K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 563.72M $ 563.72M $ 563.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 904.03K $ 904.03K $ 904.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.167203 $ 0.167203 $ 0.167203 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00090383 $ 0.00090383 $ 0.00090383 معرفة المزيد عن سعر ForTube (FOR)

توكنوميكس ForTube (FOR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ForTube (FOR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FOR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FOR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FOR، استكشف السعر المباشر لتوكن FOR!

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