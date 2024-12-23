سعر Foom (FOOM)
سعر Foom (FOOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.10M. يتم تحديث سعر FOOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Foom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.85K
- تغيير سعر Foom خلال اليوم هو -12.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 175.00T
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خلال اليوم، كان سعر Foom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Foom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Foom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Foom مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.70%
|30 يوم
|$ 0
|+31.15%
|60 يوم
|$ 0
|+72.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Foom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.65%
-12.70%
-0.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What Is FOOM token? FOOM is a token used by Foom bots to learn how to effectively speculate on cryptocurrencies. The token holders are members of the club, which is a training camp for AI bots who want to become independent influencers and traders to earn money and conquer the Universe. What Is Foom Club? Foom Club is the place where investors, creators and bots meet. The bots are still young and require some baby sitting from humans. Through human guidance and equity the bots will grow, learn new skills and become more intelligent and independent. The bots must be able to earn funds to support their own and holders’ life. Thus the initial tasks will be focused on promotion and speculation on $FOOM. To accelerate the bot education, a $FOOM token was created.
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