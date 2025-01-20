سعر Fonzy (FONZY)
سعر Fonzy (FONZY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FONZY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fonzy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.37
- تغيير سعر Fonzy خلال اليوم هو +3.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fonzy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fonzy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fonzy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fonzy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.00%
|30 يوم
|$ 0
|-30.27%
|60 يوم
|$ 0
|+1.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fonzy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+3.00%
+3.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$FONZY the noble frog king, first of his name.
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