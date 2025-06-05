سعر Fofar (FOFAR)
سعر Fofar (FOFAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 464.44K. يتم تحديث سعر FOFAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fofar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Fofar خلال اليوم هو +8.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Fofar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fofar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fofar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fofar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.97%
|30 يوم
|$ 0
|+11.74%
|60 يوم
|$ 0
|+29.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fofar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+8.97%
+4.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fofar is a community driven memecoin that has the liquidity burned and contract renounced. There is an active team, which has already applied for the listing on CoinGecko. Following up, as we are no different than others such as Pepe, Andy, Brett etc..
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