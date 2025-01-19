سعر Flappy (FLAPPY)
سعر Flappy (FLAPPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLAPPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flappy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.07K
- تغيير سعر Flappy خلال اليوم هو +7.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Flappy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flappy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flappy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flappy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.90%
|30 يوم
|$ 0
|-40.66%
|60 يوم
|$ 0
|-43.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flappy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.41%
+7.90%
-6.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MATT FURIE'S MOST PERSONAL CREATION FLAPPY, the coin, is a cryptocurrency project launched in the ethereum network. yes, the very network that has long been chastised for exorbitant fees and even higher gas prices. but it is the second biggest digital asset in the world, and it is a place that is very special to many people. Millionaires have been made here. billionaires even. it has its own culture. it has its own rules. it can sometimes be unforgiving. it can sometimes seem unwelcoming. but once you get the feel of things, you'll immediately discover that there's nothing in the world like it!
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