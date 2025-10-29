سعر FITCOIN المباشر اليوم هو 0.00562465 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FITCOIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FITCOIN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر FITCOIN المباشر اليوم هو 0.00562465 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FITCOIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FITCOIN بسهولة على موقع MEXC الآن.

$0.00562504
+32.70%1D
mexc
مخطط أسعار FITCOIN (FITCOIN) المباشر
معلومات سعر FITCOIN (FITCOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0039989
24 ساعة منخفض
$ 0.00601659
24 ساعة مرتفع

$ 0.0039989
$ 0.00601659
$ 0.00833283
$ 0
-0.40%

+32.86%

+185.44%

+185.44%

سعر FITCOIN (FITCOIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00562465. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FITCOIN بين أدنى سعر $ 0.0039989 وأعلى سعر $ 0.00601659، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFITCOIN على الإطلاق هو $ 0.00833283، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FITCOIN -0.40% على مدار الساعة الماضية، +32.86% على مدار 24 ساعة، و +185.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FITCOIN (FITCOIN)

$ 5.08M
--
$ 5.19M
903.55M
923,364,625.1820532
القيمة السوقية الحالية لـ FITCOIN هي $ 5.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FITCOIN يبلغ 903.55M، مع إجمالي عرض 923364625.1820532. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.19M.

سجل سعر FITCOIN (FITCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FITCOIN مقابل USD هو $ +0.00139099 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FITCOIN مقابل USD هو $ +0.0088407725 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FITCOIN مقابل USD هو $ +0.0140557151 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FITCOIN مقابل USD هو $ +0.003754476205218304 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00139099+32.86%
30 يوم$ +0.0088407725+157.18%
60 يوم$ +0.0140557151+249.89%
90 يوم$ +0.003754476205218304+200.76%

ما هو FITCOIN ( FITCOIN )

Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر FITCOIN (USD)

كم ستكون قيمة FITCOIN (FITCOIN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك FITCOIN (FITCOIN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة FITCOIN.

تحقق الآن من توقعات سعر FITCOIN!

عملة FITCOIN إلى العملات المحلية

توكنوميكس FITCOIN (FITCOIN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس FITCOIN (FITCOIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FITCOIN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول FITCOIN (FITCOIN)

كم يساوي FITCOIN (FITCOIN) اليوم؟
سعر FITCOIN المباشر في USD هو USD 0.00562465، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FITCOIN إلى USD الحالي؟
سعر FITCOIN إلى USD الحالي هو $ 0.00562465. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ FITCOIN ؟
القيمة السوقية لعملة FITCOIN هي $ 5.08M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FITCOIN؟
العرض المتداول لتوكن FITCOIN هو 903.55M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FITCOIN؟
حقق FITCOIN سعرًا قياسيًا قدره 0.00833283 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FITCOIN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 FITCOIN.
ما هو حجم تداول FITCOIN؟
حجم تداول FITCOIN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FITCOIN هذا العام؟
قد يرتفع FITCOIN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FITCOIN لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات FITCOIN (FITCOIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

