معلومات سعر FITCOIN (FITCOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0039989 $ 0.0039989 $ 0.0039989 24 ساعة منخفض $ 0.00601659 $ 0.00601659 $ 0.00601659 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0039989$ 0.0039989 $ 0.0039989 24 ساعة مرتفع $ 0.00601659$ 0.00601659 $ 0.00601659 عالية طوال الوقت $ 0.00833283$ 0.00833283 $ 0.00833283 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) +32.86% تغير السعر (7 أيام) +185.44% تغير السعر (7 أيام) +185.44%

سعر FITCOIN (FITCOIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00562465. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FITCOIN بين أدنى سعر $ 0.0039989 وأعلى سعر $ 0.00601659، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFITCOIN على الإطلاق هو $ 0.00833283، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FITCOIN -0.40% على مدار الساعة الماضية، +32.86% على مدار 24 ساعة، و +185.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FITCOIN (FITCOIN)

القيمة السوقية $ 5.08M$ 5.08M $ 5.08M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M إمداد دورة التداول 903.55M 903.55M 903.55M إجمالي العرض 923,364,625.1820532 923,364,625.1820532 923,364,625.1820532

القيمة السوقية الحالية لـ FITCOIN هي $ 5.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FITCOIN يبلغ 903.55M، مع إجمالي عرض 923364625.1820532. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.19M.