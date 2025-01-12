احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHIPPY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHIPPY.

سعر Fish N Chips (CHIPPY) المباشر لليوم هو USD 0.00185344 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.85M . يتم تحديث سعر CHIPPY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fish N Chips الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.24K - تغيير سعر Fish N Chips خلال اليوم هو -13.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Fish N Chips (CHIPPY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fish N Chips مقابل USD هو $ -0.000295637147880446 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fish N Chips مقابل USD هو $ +0.0002960212 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fish N Chips مقابل USD هو $ -0.0006482193 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fish N Chips مقابل USD هو $ +0.0003945953046067402 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000295637147880446 -13.75% 30 يوم $ +0.0002960212 +15.97% 60 يوم $ -0.0006482193 -34.97% 90 يوم $ +0.0003945953046067402 +27.05%

تحليل سعر Fish N Chips (CHIPPY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fish N Chips: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00182134$ 0.00182134 $ 0.00182134 24 ساعة مرتفع $ 0.00218141$ 0.00218141 $ 0.00218141 عالية طوال الوقت $ 0.01633691$ 0.01633691 $ 0.01633691 تغير السعر (1 ساعة) +0.93% تغير السعر (1يوم) -13.75% تغير السعر (7 أيام) +0.28%

معلومات سوق Fish N Chips (CHIPPY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: