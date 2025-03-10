سعر Finvesta (FINVESTA)
سعر Finvesta (FINVESTA) المباشر لليوم هو USD 43.85. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.24M. يتم تحديث سعر FINVESTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Finvesta الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 798.18K
- تغيير سعر Finvesta خلال اليوم هو -7.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.08M
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خلال اليوم، كان سعر Finvesta مقابل USD هو $ -3.31022865090901 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Finvesta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Finvesta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Finvesta مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -3.31022865090901
|-7.01%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Finvesta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
-7.01%
+12.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the forefront of crypto innovation with FINVESTA, the most deflationary asset on Pulsechain. Our ecosystem is achieving remarkable results, with 1,000+ FINVESTA tokens burned every day! This aggressive token burn enhances scarcity and significantly drives up demand, creating an unparalleled growth trajectory for our community. Where the DeFi Fun Begins on Pulsechain! 4% burn tax & 1% Finvesta reflections goes back to holders. Deflationary design exposed to PRC20 wave theory systems.
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|1 FINVESTA إلى AUD
A$69.283
|1 FINVESTA إلى GBP
￡33.7645
|1 FINVESTA إلى EUR
€40.342
|1 FINVESTA إلى USD
$43.85
|1 FINVESTA إلى MYR
RM193.817
|1 FINVESTA إلى TRY
₺1,600.9635
|1 FINVESTA إلى JPY
¥6,475.768
|1 FINVESTA إلى RUB
₽3,905.7195
|1 FINVESTA إلى INR
₹3,821.966
|1 FINVESTA إلى IDR
Rp718,852.344
|1 FINVESTA إلى PHP
₱2,516.5515
|1 FINVESTA إلى EGP
￡E.2,222.7565
|1 FINVESTA إلى BRL
R$254.33
|1 FINVESTA إلى CAD
C$62.7055
|1 FINVESTA إلى BDT
৳5,326.021
|1 FINVESTA إلى NGN
₦66,338.4725
|1 FINVESTA إلى UAH
₴1,806.62
|1 FINVESTA إلى VES
Bs2,806.4
|1 FINVESTA إلى PKR
Rs12,272.2995
|1 FINVESTA إلى KZT
₸21,515.8795
|1 FINVESTA إلى THB
฿1,481.6915
|1 FINVESTA إلى TWD
NT$1,440.911
|1 FINVESTA إلى CHF
Fr38.1495
|1 FINVESTA إلى HKD
HK$340.7145
|1 FINVESTA إلى MAD
.د.م426.222
|1 FINVESTA إلى MXN
$888.401