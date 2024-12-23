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سعر Fidu (FIDU) المباشر لليوم هو USD 0.348381 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.50M . يتم تحديث سعر FIDU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fidu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.03K - تغيير سعر Fidu خلال اليوم هو -37.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 47.41M

أداء سعر Fidu (FIDU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fidu مقابل USD هو $ -0.2057716563917482 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fidu مقابل USD هو $ -0.1180192546 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fidu مقابل USD هو $ -0.1599730365 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fidu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.2057716563917482 -37.13% 30 يوم $ -0.1180192546 -33.87% 60 يوم $ -0.1599730365 -45.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fidu (FIDU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fidu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.26482$ 0.26482 $ 0.26482 24 ساعة مرتفع $ 0.557717$ 0.557717 $ 0.557717 عالية طوال الوقت $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -37.13% تغير السعر (7 أيام) -36.72%

معلومات سوق Fidu (FIDU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: