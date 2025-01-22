سعر Fentanyl Dragon (FENTANYL)
سعر Fentanyl Dragon (FENTANYL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FENTANYL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fentanyl Dragon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.40K
- تغيير سعر Fentanyl Dragon خلال اليوم هو +18.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FENTANYL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FENTANYL.
خلال اليوم، كان سعر Fentanyl Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fentanyl Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fentanyl Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fentanyl Dragon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.05%
|30 يوم
|$ 0
|+105.97%
|60 يوم
|$ 0
|+10.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fentanyl Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
+18.05%
+6.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fentanyl Dragon $FENTANYL a token created on Solana chain to change the crypto world. The Fentanyl Dragon has taken over America. He owns your debt, vaccines, and is sending drugs into your streets… now he comes to take on Sol with $FENTANYL To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned. In conclusion, Fentanyl Dragon is a community-based meme coin project that combines humor, engagement, and social responsibility. With its focus on community-driven initiatives and support for charitable causes, Fentanyl Dragon aims to create a fun and positive environment for its members while acknowledging the speculative nature of meme coins.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FENTANYL إلى AUD
A$--
|1 FENTANYL إلى GBP
￡--
|1 FENTANYL إلى EUR
€--
|1 FENTANYL إلى USD
$--
|1 FENTANYL إلى MYR
RM--
|1 FENTANYL إلى TRY
₺--
|1 FENTANYL إلى JPY
¥--
|1 FENTANYL إلى RUB
₽--
|1 FENTANYL إلى INR
₹--
|1 FENTANYL إلى IDR
Rp--
|1 FENTANYL إلى PHP
₱--
|1 FENTANYL إلى EGP
￡E.--
|1 FENTANYL إلى BRL
R$--
|1 FENTANYL إلى CAD
C$--
|1 FENTANYL إلى BDT
৳--
|1 FENTANYL إلى NGN
₦--
|1 FENTANYL إلى UAH
₴--
|1 FENTANYL إلى VES
Bs--
|1 FENTANYL إلى PKR
Rs--
|1 FENTANYL إلى KZT
₸--
|1 FENTANYL إلى THB
฿--
|1 FENTANYL إلى TWD
NT$--
|1 FENTANYL إلى CHF
Fr--
|1 FENTANYL إلى HKD
HK$--
|1 FENTANYL إلى MAD
.د.م--