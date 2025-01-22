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سعر Fentanyl Dragon (FENTANYL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FENTANYL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fentanyl Dragon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.40K - تغيير سعر Fentanyl Dragon خلال اليوم هو +18.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fentanyl Dragon (FENTANYL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fentanyl Dragon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fentanyl Dragon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fentanyl Dragon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fentanyl Dragon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +18.05% 30 يوم $ 0 +105.97% 60 يوم $ 0 +10.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fentanyl Dragon (FENTANYL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fentanyl Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) +18.05% تغير السعر (7 أيام) +6.72%

معلومات سوق Fentanyl Dragon (FENTANYL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: