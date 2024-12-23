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سعر Fefe (FEFE) المباشر لليوم هو USD 0.00706788 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.98M . يتم تحديث سعر FEFE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fefe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 261.75K - تغيير سعر Fefe خلال اليوم هو +3.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69M

أداء سعر Fefe (FEFE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fefe مقابل USD هو $ +0.0002653 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fefe مقابل USD هو $ -0.0020712733 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fefe مقابل USD هو $ -0.0038057487 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fefe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0002653 +3.90% 30 يوم $ -0.0020712733 -29.30% 60 يوم $ -0.0038057487 -53.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fefe (FEFE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fefe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00670296$ 0.00670296 $ 0.00670296 24 ساعة مرتفع $ 0.00770665$ 0.00770665 $ 0.00770665 عالية طوال الوقت $ 0.0289776$ 0.0289776 $ 0.0289776 تغير السعر (1 ساعة) +3.89% تغير السعر (1يوم) +3.90% تغير السعر (7 أيام) -35.33%

معلومات سوق Fefe (FEFE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: