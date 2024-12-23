سعر Fefe (FEFE)
سعر Fefe (FEFE) المباشر لليوم هو USD 0.00706788. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.98M. يتم تحديث سعر FEFE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fefe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 261.75K
- تغيير سعر Fefe خلال اليوم هو +3.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69M
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خلال اليوم، كان سعر Fefe مقابل USD هو $ +0.0002653 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fefe مقابل USD هو $ -0.0020712733 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fefe مقابل USD هو $ -0.0038057487 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fefe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0002653
|+3.90%
|30 يوم
|$ -0.0020712733
|-29.30%
|60 يوم
|$ -0.0038057487
|-53.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fefe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.89%
+3.90%
-35.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today!
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