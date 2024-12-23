سعر FAYA (FAYA)
سعر FAYA (FAYA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.42M. يتم تحديث سعر FAYA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FAYA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.66K
- تغيير سعر FAYA خلال اليوم هو +0.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.56T
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خلال اليوم، كان سعر FAYA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FAYA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FAYA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FAYA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.33%
|30 يوم
|$ 0
|+12.83%
|60 يوم
|$ 0
|+20.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FAYA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.96%
+0.33%
-1.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Faya is a cryptocurrency that aims to prioritize donation for the health and smile of the world's children.This means making the dream and wish of a sick child into a tangible and transparent reality in helping all sick, orphaned and poor children in the world so that every child has a share in smiling and good health. Faya Smart Contract is Audited by the leading Auditing Company QuillAudits, and Faya contract get a very high rate (99.9%). https://www.quillaudits.com/leaderboard/faya-world Faya Token are locked by "Team Finance" a product by TrustSwap. 10% of the supply is in PancakeSwap exchange and it is locked for 5 years. 90% of the supply is also locked for 5 years as Vesting to all Faya department wallets, and it unlock about 1.5% monthly.
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