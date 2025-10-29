معلومات سعر FartcoinCRO (PFFT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.92% تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) +1.09% تغير السعر (7 أيام) +1.09%

سعر FartcoinCRO (PFFT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PFFT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPFFT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PFFT +0.92% على مدار الساعة الماضية، +0.45% على مدار 24 ساعة، و +1.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FartcoinCRO (PFFT)

القيمة السوقية $ 13.58K$ 13.58K $ 13.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.08K$ 16.08K $ 16.08K إمداد دورة التداول 818.87M 818.87M 818.87M إجمالي العرض 970,000,000.0 970,000,000.0 970,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FartcoinCRO هي $ 13.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PFFT يبلغ 818.87M، مع إجمالي عرض 970000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.08K.