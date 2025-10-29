سعر FartcoinCRO المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PFFT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PFFT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر FartcoinCRO المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PFFT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PFFT بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر FartcoinCRO (PFFT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PFFT إلى USD:

--
----
+0.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار FartcoinCRO (PFFT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:16:16 (UTC+8)

معلومات سعر FartcoinCRO (PFFT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.92%

+0.45%

+1.09%

+1.09%

سعر FartcoinCRO (PFFT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PFFT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPFFT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PFFT +0.92% على مدار الساعة الماضية، +0.45% على مدار 24 ساعة، و +1.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FartcoinCRO (PFFT)

$ 13.58K
$ 13.58K$ 13.58K

--
----

$ 16.08K
$ 16.08K$ 16.08K

818.87M
818.87M 818.87M

970,000,000.0
970,000,000.0 970,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FartcoinCRO هي $ 13.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PFFT يبلغ 818.87M، مع إجمالي عرض 970000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.08K.

سجل سعر FartcoinCRO (PFFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FartcoinCRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FartcoinCRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FartcoinCRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FartcoinCRO مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.45%
30 يوم$ 0-41.31%
60 يوم$ 0-74.94%
90 يوم$ 0--

ما هو FartcoinCRO ( PFFT )

Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!

Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.

Why Fartcoin CRO Reigns Supreme

🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.

Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨

Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر FartcoinCRO (PFFT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر FartcoinCRO (USD)

كم ستكون قيمة FartcoinCRO (PFFT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك FartcoinCRO (PFFT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة FartcoinCRO.

تحقق الآن من توقعات سعر FartcoinCRO!

عملة PFFT إلى العملات المحلية

توكنوميكس FartcoinCRO (PFFT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس FartcoinCRO (PFFT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PFFT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول FartcoinCRO (PFFT)

كم يساوي FartcoinCRO (PFFT) اليوم؟
سعر PFFT المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PFFT إلى USD الحالي؟
سعر PFFT إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ FartcoinCRO ؟
القيمة السوقية لعملة PFFT هي $ 13.58K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PFFT؟
العرض المتداول لتوكن PFFT هو 818.87M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PFFT؟
حقق PFFT سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PFFT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 PFFT.
ما هو حجم تداول PFFT؟
حجم تداول PFFT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PFFT هذا العام؟
قد يرتفع PFFT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PFFT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:16:16 (UTC+8)

