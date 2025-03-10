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سعر Exactly Protocol (EXA) المباشر لليوم هو USD 0.925728 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.08M . يتم تحديث سعر EXA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Exactly Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.91K - تغيير سعر Exactly Protocol خلال اليوم هو -15.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.26M

أداء سعر Exactly Protocol (EXA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Exactly Protocol مقابل USD هو $ -0.172840180543616 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Exactly Protocol مقابل USD هو $ +4.0161806695 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Exactly Protocol مقابل USD هو $ +3.4897643314 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Exactly Protocol مقابل USD هو $ +0.6735715249451674 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.172840180543616 -15.73% 30 يوم $ +4.0161806695 +433.84% 60 يوم $ +3.4897643314 +376.98% 90 يوم $ +0.6735715249451674 +267.12%

تحليل سعر Exactly Protocol (EXA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Exactly Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.896056$ 0.896056 $ 0.896056 24 ساعة مرتفع $ 1.099$ 1.099 $ 1.099 عالية طوال الوقت $ 11.89$ 11.89 $ 11.89 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -15.73% تغير السعر (7 أيام) -29.30%

معلومات سوق Exactly Protocol (EXA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: