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سعر EvidenZ (BCDT) المباشر لليوم هو USD 0.04041013 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M . يتم تحديث سعر BCDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EvidenZ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.33K - تغيير سعر EvidenZ خلال اليوم هو +12.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 34.67M

أداء سعر EvidenZ (BCDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EvidenZ مقابل USD هو $ +0.00445177 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EvidenZ مقابل USD هو $ -0.0045575958 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EvidenZ مقابل USD هو $ +0.0088238994 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EvidenZ مقابل USD هو $ +0.001793361402729715 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00445177 +12.38% 30 يوم $ -0.0045575958 -11.27% 60 يوم $ +0.0088238994 +21.84% 90 يوم $ +0.001793361402729715 +4.64%

تحليل سعر EvidenZ (BCDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EvidenZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03578385$ 0.03578385 $ 0.03578385 24 ساعة مرتفع $ 0.04144265$ 0.04144265 $ 0.04144265 عالية طوال الوقت $ 0.454986$ 0.454986 $ 0.454986 تغير السعر (1 ساعة) +1.46% تغير السعر (1يوم) +12.38% تغير السعر (7 أيام) -3.88%

معلومات سوق EvidenZ (BCDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: