سعر EvidenZ (BCDT)
سعر EvidenZ (BCDT) المباشر لليوم هو USD 0.04041013. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M. يتم تحديث سعر BCDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EvidenZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.33K
- تغيير سعر EvidenZ خلال اليوم هو +12.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.67M
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خلال اليوم، كان سعر EvidenZ مقابل USD هو $ +0.00445177 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EvidenZ مقابل USD هو $ -0.0045575958 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EvidenZ مقابل USD هو $ +0.0088238994 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EvidenZ مقابل USD هو $ +0.001793361402729715 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00445177
|+12.38%
|30 يوم
|$ -0.0045575958
|-11.27%
|60 يوم
|$ +0.0088238994
|+21.84%
|90 يوم
|$ +0.001793361402729715
|+4.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EvidenZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.46%
+12.38%
-3.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.
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