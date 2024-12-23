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سعر eUSD (EUSD) المباشر لليوم هو USD 0.952918 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.75M . يتم تحديث سعر EUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق eUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 960.22 - تغيير سعر eUSD خلال اليوم هو +0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.03M

أداء سعر eUSD (EUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر eUSD مقابل USD هو $ +0.00067715 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر eUSD مقابل USD هو $ -0.0271023220 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر eUSD مقابل USD هو $ -0.0454600966 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر eUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00067715 +0.07% 30 يوم $ -0.0271023220 -2.84% 60 يوم $ -0.0454600966 -4.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر eUSD (EUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر eUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.944675$ 0.944675 $ 0.944675 24 ساعة مرتفع $ 0.958092$ 0.958092 $ 0.958092 عالية طوال الوقت $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.07% تغير السعر (7 أيام) +0.01%

معلومات سوق eUSD (EUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: