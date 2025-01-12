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سعر Etherfuse CETES (CETES) المباشر لليوم هو USD 0.052496 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CETES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Etherfuse CETES الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.09 - تغيير سعر Etherfuse CETES خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Etherfuse CETES (CETES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Etherfuse CETES مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Etherfuse CETES مقابل USD هو $ -0.0001231976 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Etherfuse CETES مقابل USD هو $ +0.0003939772 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Etherfuse CETES مقابل USD هو $ -0.00141260795402273 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ -0.0001231976 -0.23% 60 يوم $ +0.0003939772 +0.75% 90 يوم $ -0.00141260795402273 -2.62%

تحليل سعر Etherfuse CETES (CETES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Etherfuse CETES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.052459$ 0.052459 $ 0.052459 24 ساعة مرتفع $ 0.052561$ 0.052561 $ 0.052561 عالية طوال الوقت $ 0.087752$ 0.087752 $ 0.087752 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.07%

معلومات سوق Etherfuse CETES (CETES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: