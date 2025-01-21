احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ERGONE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ERGONE.

سعر ErgOne (ERGONE) المباشر لليوم هو USD 0.096758 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 90.13K . يتم تحديث سعر ERGONE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ErgOne الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.54 - تغيير سعر ErgOne خلال اليوم هو -6.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 931.49K

أداء سعر ErgOne (ERGONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ErgOne مقابل USD هو $ -0.0061795997403322 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ErgOne مقابل USD هو $ -0.0304898971 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ErgOne مقابل USD هو $ -0.0033761478 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ErgOne مقابل USD هو $ +0.04474913730365414 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0061795997403322 -6.00% 30 يوم $ -0.0304898971 -31.51% 60 يوم $ -0.0033761478 -3.48% 90 يوم $ +0.04474913730365414 +86.04%

تحليل سعر ErgOne (ERGONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ErgOne: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.096785$ 0.096785 $ 0.096785 24 ساعة مرتفع $ 0.102938$ 0.102938 $ 0.102938 عالية طوال الوقت $ 0.712331$ 0.712331 $ 0.712331 تغير السعر (1 ساعة) -0.95% تغير السعر (1يوم) -6.00% تغير السعر (7 أيام) -0.10%

معلومات سوق ErgOne (ERGONE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: