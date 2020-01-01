توكنوميكس ErgOne (ERGONE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ErgOne (ERGONE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ErgOne (ERGONE) ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future. الموقع الرسمي: https://ergone.io/ الوثيقة البيضاء: https://ergone.io/manifesto اشتر ERGONE الآن!

توكنوميكس ErgOne (ERGONE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ErgOne (ERGONE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 37.84K $ 37.84K $ 37.84K إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 910.65K $ 910.65K $ 910.65K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 41.55K $ 41.55K $ 41.55K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.712331 $ 0.712331 $ 0.712331 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03683335 $ 0.03683335 $ 0.03683335 السعر الحالي: $ 0.04154455 $ 0.04154455 $ 0.04154455 معرفة المزيد عن سعر ErgOne (ERGONE)

توكنوميكس ErgOne (ERGONE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ErgOne (ERGONE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ERGONE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ERGONE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ERGONE، استكشف السعر المباشر لتوكن ERGONE!

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