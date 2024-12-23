سعر enqAI (ENQAI)
سعر enqAI (ENQAI) المباشر لليوم هو USD 0.01732375. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.12M. يتم تحديث سعر ENQAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق enqAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 200.60K
- تغيير سعر enqAI خلال اليوم هو -1.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.76M
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خلال اليوم، كان سعر enqAI مقابل USD هو $ -0.00021582162350956 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر enqAI مقابل USD هو $ -0.0015169125 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر enqAI مقابل USD هو $ -0.0013818063 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر enqAI مقابل USD هو $ -0.007348563570732754 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00021582162350956
|-1.23%
|30 يوم
|$ -0.0015169125
|-8.75%
|60 يوم
|$ -0.0013818063
|-7.97%
|90 يوم
|$ -0.007348563570732754
|-29.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر enqAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.86%
-1.23%
-22.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ENQAI is a decentralized AI platform providing bias-free, unrestricted generative tools. Built on principles of transparency and independence from corporate control, ENQAI empowers developers and users through an open API, while decentralized governance shapes the platform’s evolution. We believe AI should start from decentralized foundations, rejecting the centralized, authoritarian approach of mainstream AI companies. This decentralized model not only fosters innovation but also ensures resilience and flexibility for the technological shifts AI will drive in the coming years.
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