احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ENQAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ENQAI.

سعر enqAI (ENQAI) المباشر لليوم هو USD 0.01732375 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.12M . يتم تحديث سعر ENQAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق enqAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 200.60K - تغيير سعر enqAI خلال اليوم هو -1.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.76M

أداء سعر enqAI (ENQAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر enqAI مقابل USD هو $ -0.00021582162350956 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر enqAI مقابل USD هو $ -0.0015169125 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر enqAI مقابل USD هو $ -0.0013818063 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر enqAI مقابل USD هو $ -0.007348563570732754 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00021582162350956 -1.23% 30 يوم $ -0.0015169125 -8.75% 60 يوم $ -0.0013818063 -7.97% 90 يوم $ -0.007348563570732754 -29.78%

تحليل سعر enqAI (ENQAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر enqAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01691781$ 0.01691781 $ 0.01691781 24 ساعة مرتفع $ 0.01864903$ 0.01864903 $ 0.01864903 عالية طوال الوقت $ 0.141666$ 0.141666 $ 0.141666 تغير السعر (1 ساعة) +1.86% تغير السعر (1يوم) -1.23% تغير السعر (7 أيام) -22.99%

معلومات سوق enqAI (ENQAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: