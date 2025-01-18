سعر Emit (EMIT)
سعر Emit (EMIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EMIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Emit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.69
- تغيير سعر Emit خلال اليوم هو -0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Emit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Emit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Emit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Emit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.57%
|30 يوم
|$ 0
|-19.29%
|60 يوم
|$ 0
|-33.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Emit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.57%
+2.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Emit is the meme coin token to a Cross Chain NFT marketplace owned by Time Machine NFTs
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