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سعر Electronic USD (EUSD) المباشر لليوم هو USD 1.003 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.23M . يتم تحديث سعر EUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Electronic USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19M - تغيير سعر Electronic USD خلال اليوم هو +0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 22.20M

أداء سعر Electronic USD (EUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Electronic USD مقابل USD هو $ +0.00270522 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Electronic USD مقابل USD هو $ +0.0061472867 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Electronic USD مقابل USD هو $ +0.0033920457 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Electronic USD مقابل USD هو $ +0.004887076895303 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00270522 +0.27% 30 يوم $ +0.0061472867 +0.61% 60 يوم $ +0.0033920457 +0.34% 90 يوم $ +0.004887076895303 +0.49%

تحليل سعر Electronic USD (EUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Electronic USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.993157$ 0.993157 $ 0.993157 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 تغير السعر (1 ساعة) +0.74% تغير السعر (1يوم) +0.27% تغير السعر (7 أيام) +0.27%

معلومات سوق Electronic USD (EUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: