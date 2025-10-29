معلومات سعر Eggle Energy (ENG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.03518728 $ 0.03518728 $ 0.03518728 24 ساعة منخفض $ 0.03783865 $ 0.03783865 $ 0.03783865 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.03518728$ 0.03518728 $ 0.03518728 24 ساعة مرتفع $ 0.03783865$ 0.03783865 $ 0.03783865 عالية طوال الوقت $ 0.04452341$ 0.04452341 $ 0.04452341 أدنى سعر $ 0.0318392$ 0.0318392 $ 0.0318392 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -3.07% تغير السعر (7 أيام) +1.97% تغير السعر (7 أيام) +1.97%

سعر Eggle Energy (ENG) في الوقت الحقيقي هو $0.03560315. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ENG بين أدنى سعر $ 0.03518728 وأعلى سعر $ 0.03783865، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـENG على الإطلاق هو $ 0.04452341، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0318392.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ENG -0.08% على مدار الساعة الماضية، -3.07% على مدار 24 ساعة، و +1.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Eggle Energy (ENG)

القيمة السوقية $ 21.45M$ 21.45M $ 21.45M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.83M$ 24.83M $ 24.83M إمداد دورة التداول 602.45M 602.45M 602.45M إجمالي العرض 697,448,996.2257041 697,448,996.2257041 697,448,996.2257041

القيمة السوقية الحالية لـ Eggle Energy هي $ 21.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ENG يبلغ 602.45M، مع إجمالي عرض 697448996.2257041. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.83M.