شعار Eggle Energy

سعر Eggle Energy (ENG)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ENG إلى USD:

$0.03560168
$0.03560168$0.03560168
-3.00%1D
USD
مخطط أسعار Eggle Energy (ENG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:37:22 (UTC+8)

معلومات سعر Eggle Energy (ENG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03518728
$ 0.03518728$ 0.03518728
24 ساعة منخفض
$ 0.03783865
$ 0.03783865$ 0.03783865
24 ساعة مرتفع

$ 0.03518728
$ 0.03518728$ 0.03518728

$ 0.03783865
$ 0.03783865$ 0.03783865

$ 0.04452341
$ 0.04452341$ 0.04452341

$ 0.0318392
$ 0.0318392$ 0.0318392

-0.08%

-3.07%

+1.97%

+1.97%

سعر Eggle Energy (ENG) في الوقت الحقيقي هو $0.03560315. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ENG بين أدنى سعر $ 0.03518728 وأعلى سعر $ 0.03783865، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـENG على الإطلاق هو $ 0.04452341، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0318392.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ENG -0.08% على مدار الساعة الماضية، -3.07% على مدار 24 ساعة، و +1.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Eggle Energy (ENG)

$ 21.45M
$ 21.45M$ 21.45M

--
----

$ 24.83M
$ 24.83M$ 24.83M

602.45M
602.45M 602.45M

697,448,996.2257041
697,448,996.2257041 697,448,996.2257041

القيمة السوقية الحالية لـ Eggle Energy هي $ 21.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ENG يبلغ 602.45M، مع إجمالي عرض 697448996.2257041. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.83M.

سجل سعر Eggle Energy (ENG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eggle Energy مقابل USD هو $ -0.00113053157806343 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eggle Energy مقابل USD هو $ -0.0001200645 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eggle Energy مقابل USD هو $ -0.0030803952 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eggle Energy مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00113053157806343-3.07%
30 يوم$ -0.0001200645-0.33%
60 يوم$ -0.0030803952-8.65%
90 يوم$ 0--

ما هو Eggle Energy ( ENG )

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

المصدر Eggle Energy (ENG)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Eggle Energy (USD)

كم ستكون قيمة Eggle Energy (ENG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Eggle Energy (ENG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Eggle Energy.

تحقق الآن من توقعات سعر Eggle Energy!

عملة ENG إلى العملات المحلية

توكنوميكس Eggle Energy (ENG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Eggle Energy (ENG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ENG والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Eggle Energy (ENG)

كم يساوي Eggle Energy (ENG) اليوم؟
سعر ENG المباشر في USD هو USD 0.03560315، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ENG إلى USD الحالي؟
سعر ENG إلى USD الحالي هو $ 0.03560315. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Eggle Energy ؟
القيمة السوقية لعملة ENG هي $ 21.45M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ENG؟
العرض المتداول لتوكن ENG هو 602.45M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ENG؟
حقق ENG سعرًا قياسيًا قدره 0.04452341 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ENG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0318392 ENG.
ما هو حجم تداول ENG؟
حجم تداول ENG المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ENG هذا العام؟
قد يرتفع ENG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ENG لمزيد من التحليل المتعمق.
