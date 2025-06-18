سعر EfficientFrontier (SN53)
سعر EfficientFrontier (SN53) المباشر لليوم هو USD 4.7. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.02M. يتم تحديث سعر SN53 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EfficientFrontier الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر EfficientFrontier خلال اليوم هو -3.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.28M
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خلال اليوم، كان سعر EfficientFrontier مقابل USD هو $ -0.178531501114606 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EfficientFrontier مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EfficientFrontier مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EfficientFrontier مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.178531501114606
|-3.65%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EfficientFrontier: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-3.65%
-25.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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